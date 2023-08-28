رئيسة المجر تدعو زيلينسكي للانخراط في مفاوضات مع روسيا

قالت الرئيسة المجرية كاتالينا نوفاك، إنها أبلغت نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بانعدام الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية، وحثته على الدخول في المفاوضات مع روسيا.

وبحسب ما نشره وكالة «نوفوستي»، اليوم الاثنين، شددت «نوفاك» على الحاجة لقد مفاوضات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرة إلى أنها أعربت عن هذا الرأي القوي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائها معه.

وأشارت إلى أنها أبلغت «زيلينسكي»، خلال اجتماعهما في كييفن عن نية هنغاريا الانضمام إلى المفاوضات المتعلقة بـ«صيغة السلام الأوكرانية».

وشاركت «نوفاك»، يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع لمنتدى منصة القرم في كييف، وعقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن جانبه قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في وقت سابق، إن كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات، والتخلي عن خطة زيلينسكي للسلام.

واقترح زيلينسكي في شهر نوفمبر 2022، خطة للسلام تتكون من 10 نقاط، لإنهاء الأزمة الأوكرانية، تتضمن ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الأسرى مع روسيا، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، مشددا على ضرورة تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية دولية، وتعويض كييف عن خسائرها على حساب الأصول الروسية المجمدة.

ومن جانبها أكدت موسكو على لسان العديد من مسئوليها، أن زيلينسكي لم يطرح خطة للسلام في أوكرانيا، وأن روسيا تسعى لتحقيق جمع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحسبان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة لروسيا الاتحادية.