نقل مراسل RT في ليبيا أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، غادرت طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا.

ويأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قرارا بوقف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق على خلفية لقائها سرا في روما قبل أسبوع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن كوهين، عقد لقاء سريا الأسبوع الماضي في العاصمة الإيطالية روما، مع المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن هذا الاجتماع هو الأول على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين، بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

كما أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل وليبيا أجريتا خلال العقد الماضي اتصالات سرية من خلال وزارة الخارجية والموساد.