مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع في المحلة الكبرى

لقيت فتاة مصرعها في العقد الثالث من العمر، بعد أن سقطت من شرفة الطابق السابع، بمنزلها أثناء نشر الملابس، اختل توازنها بمنطقة التيسير التابعة لدائرة قسم ثان المحلة الكبرى، وجري نقلها إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من الطابق السابع بشارع التيسير بمنطقة الشعبية، أثناء قيامها بنشر الملابس في شرفة منزلها.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين مصرع فتاة تدعى "مي.م، 23 عاماً، طالبة بكلية التربية"، بعد أن اختل توازنها أثناء قيامها بالوقوف في شرفة منزلها بالطابق السابع أثناء نشر الملابس، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.