ماكرون: السفير الفرنسي سيظل في النيجر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيظل في نيامي رغم الضغوط من قادة الانقلاب الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وجدد ماكرون، خلال كلمة أمام دبلوماسيين، اليوم الاثنين، قوله أيضاً إنه سيواصل دعم رئيس النيجر الذي تمت الإطاحة به محمد بازوم، الذي وصف قراره بعدم الاستقالة بأنه "شجاع"، بحسب وكالة "رويترز".

ويوم السبت، قال المجلس العسكري في النيجر، إنه تم منح سفير فرنسا لدى نيامي سيفلان إيتي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.

ونفى المجلس حينها ما تداولته وسائل إعلام عن منح مهلة 48 ساعة لمغادرة سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا البلاد، قائلاً إن المهلة منحت للسفير الفرنسي دون غيره.

ويطالب المجلس العسكري باريس بعدم التدخل في سياساته الداخلية، ويتهم حكومة بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية التي تمثل القوة الاستعمارية السابقة في النيجر.