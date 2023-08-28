تغييرات طفيفة في المراكز العشرين الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس

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شهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في المراكز العشرين الأولى، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).

وحافظت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك على موقعها في الصدارة والنجمة التونسية أنس جابر على المركز الخامسة ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات.

وصعدت السويسرية بليندا بنشيتش مركزين لتحتل المركز الثالث عشر بينما تراجعت داريا كستكينا ولودميلا سامسونوفا إلى المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.

كذلك صعدت إيكاترينا ألكسندروفا مركزين لتحتل المركز العشرين بالتصنيف العالمي.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 كما يلي:

البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9955 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8746 نقطة

الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5945 نقطة

الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الرابع برصيد 5670 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4831 نقطة

الأمريكية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4595 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 3820 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3585 نقطة

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز التاسع برصيد 3401 نقطة

التشيكية كارولينا موكوفا في المركز العاشر برصيد 2995 نقطة.