تغييرات طفيفة في المراكز العشرين الأولى بالتصنيف العالمي للاعبات التنس

شهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين تغييرات طفيفة في المراكز العشرين الأولى، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز).
وحافظت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك على موقعها في الصدارة والنجمة التونسية أنس جابر على المركز الخامسة ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات.
وصعدت السويسرية بليندا بنشيتش مركزين لتحتل المركز الثالث عشر بينما تراجعت داريا كستكينا ولودميلا سامسونوفا إلى المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.
كذلك صعدت إيكاترينا ألكسندروفا مركزين لتحتل المركز العشرين بالتصنيف العالمي.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 كما يلي:
البولندية ايجا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9955 نقطة
البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8746 نقطة
الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الثالث برصيد 5945 نقطة
الكازاخستانية ايلينا رايباكينا في المركز الرابع برصيد 5670 نقطة
التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4831 نقطة
الأمريكية كوكو جوف في المركز السادس برصيد 4595 نقطة
الفرنسية كارولين جارسيا في المركز السابع برصيد 3820 نقطة
اليونانية ماريا ساكاري في المركز الثامن برصيد 3585 نقطة
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز التاسع برصيد 3401 نقطة
التشيكية كارولينا موكوفا في المركز العاشر برصيد 2995 نقطة.