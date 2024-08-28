سبيس إكس تعلن تأجيل مهمة الفضاء التاريخية بولاريس دون بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية تأجيل الإطلاق التاريخي لمهمة "بولاريس دون" التابعة لها بسبب "الطقس غير المواتي" فوق فلوريدا.

وكان من المقرر إطلاق مهمة بولاريس داون، اليوم الأربعاء أو غدا الخميس.

يشار إلى أن "بولاريس دون" مهمة تجارية بحتة يمولها رجل الأعمال الأمريكي الملياردير جاريد إيزاكمان، وتضم طاقما مدنيا مكونا من أربعة أفراد يقومون بعملية سير جريئة في الفضاء.

لكن سبيس إكس قالت إن توقعات بسوء الأحوال الجوية في منطقة سقوط الكبسولة قبالة فلوريدا أدت إلى تأجيل عملية الإطلاق.

وقال إيزاكمان، الذي هو أيضا قائد المهمة، عبر موقع إكس اليوم الأربعاء، إن" بولاريس دون مهمة صعبة ذات أهداف حاسمة، لذلك سننتظر أفضل فرصة لضمان النجاح. وفي بعض الأحيان، تتطلب أصعب الرحلات أقصى قدر من الصبر، ونحن على استعداد لانتظار اللحظة المناسبة."

ولم يتم تحديد موعد إطلاق جديد لمهمة الفضاء التاريخية.

يشار إلى أن مهمة "بولاريس دون" عبارة عن مشروع مشترك بين إيزاكمان، مؤسس شركة التكنولوجيا" شيفت فور بايمنتس"، وشركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك.