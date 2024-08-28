قلب برشلونة تأخره بفوز 1-2 على حساب ضيف رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإسباني «لا ليجا».

وحقق برشلونة انتصاره الثالث تواليًا والعلامة الكاملة تحت قيادة مدربه الجديد، الألماني هانز فليك، وبفضل هدف من الوافد الجديد داني أولمو، الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني.

تقدم رايو فاليكانو في الدقيقة التاسعة عن طريق أوناي لوبيز بعدما وصلت له كرة عرضية سددها مباشرة في شباك مارك أندريه تير شتيجين حارس مرمى برشلونة، ثم عدل النادي الكتالوني النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق بيدري بعد تبادل للكرة على حدود منطقة الجزاء ثم دخل وسدد على يسار حارس المرمى، قبل أن يسجل الوافد الجديد داني أولمو هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 82 بعدما استلم كرة من لامين يامال سددها بدقة على يمين حارس المرمى.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده للنقطة 9 ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد رايو فالكيانو عند النقطة 4 في المركز الثامن.