كوريا الجنوبية تدعو تيليجرام إلى وقف انتشار الجرائم الجنسية باستخدام التزييف العميق

طلبت الحكومة الكورية الجنوبية من تطبيق "تيليجرام" للرسائل وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى أن تحذف الصور الجنسية الواضحة المزيفة من منصاتها بعد زيادة في هذا المحتوى.

وتعتزم لجنة معايير الاتصال الكورية إنشاء خط ساخن يعمل بشكل مستمر مع تيليجرام من أجل إجراء مشاورات مباشرة ومستمرة لوضح حد لانتشار الصور التي تتم باستخدام التزييف العميق، وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقوم باستبدال صورة شخص بشخص آخر مستهدف. وذلك حسبما قالت اللجنة في بيان اليوم.

وذكرت الجهة التنظيمية أن تيليجرام هو قناة التوزيع الرئيسية لمحتوى التزييف العميق، ولم تذكر أي وسائل تواصل اجتماعي أخرى في بيانها.

ورغم تعهد الشرطة بالتصدي بقوة لانتشار المحتوى الذي يتم بتقنية التزييف العميق، قفزت قضايا الاستغلال الجنسي على الإنترنت في كوريا الجنوبية إلى 297 قضية خلال الفترة بين يناير ويوليو هذا العام، مقارنة بـ180 قضية في 2023، وفقا لبيانات الشرطة.

ويأتي قرار كوريا الجنوبية في الوقت الذي تم فيه اعتقال مؤسس تيليجرام بافل دوروف في فرنسا بسبب مزاعم بأن تطبيق الرسائل فشل في مكافحة الجريمة على التطبيق، بما في ذلك انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.