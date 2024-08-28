ميدو: 6 لاعبين في معسكر المنتخب؟ «إللي بيحصل إهانة»

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بدء معسكر منتخب مصر بـ 6 لاعبين فقط في ظل عدم إرسال الأندية للاعبيها، مشيرا إلى أن ما يحدث هو إهانة لمنتخب مصر.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" إزاي معسكر منتخب مصر يبدأ ب ٦ لاعيبة بس؟ اللي بيحصل إهانة للمنتخب واتحاد الكورة ولـ حسام حسن وإبراهيم حسن".

أضاف:" إذا لم يتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الأندية على إرسال لاعبيه في بداية المعسكر فأكيد كان أحسن تأجيل انطلاقة المعسكر إلى ١ سبتمبر".

تابع:" أما إللي بيحصل ده مالوش أي معنى إلا أن كل الأطراف مابتحترمش بعض!!".

أشار:" الموضوع مش موضوع وصول كأس العالم الموضوع إن الكورة في مصر رايحة في حته غامقة واللي هييجي بعد كده مش هيعرف يلم ورا الناس دي!!".

وكان معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني قد انطلق اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراتي كاب فيردي و بتسوانا المقرر لهما يومي 6 و 10 سبتمبر من الشهر المقبل في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وانتظم 6 لاعبين في معسكر منتخب مصر الذي انطلق ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة وهم حمدي فتحي و المهدي سليمان و محمد الشامي و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و أسامه فيصل . جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد أخطر جميع الأندية بموعد إنطلاق معسكر المنتخب يوم 28 أغسطس من الشهر الجاري.