الرئيس الأوكراني: محادثات السلام مع بوتين فارغة ولا معني لها

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء إن أي محادثات سلام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستكون "فارغة ولا معني لها".

وأضاف زيلينسكي في فعالية بكييف أن "العالم ينتظر أن تقدم أوكرانيا خطة تسوية بشأن كيفية انهاء الحرب غدا".

وتابع زيلينسكي "الامر ليس أنه لا توجد تسوية مع بوتين، ولكن مع بوتين الحوار اليوم فارغ ولا معني له لأنه لا يريد أن ينهي الحرب بشكل دبلوماسي".

وأوضح زيلينسكي أن بوتين ربما يرغب في الانخراط في مفاوضات دبلوماسية، إلا أن شرطه المسبق هو أن تعترف كييف باستيلاء روسيا على 30% من أراضي أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي "لن نجاريه في اللعب".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن تقدم قواته في منطقة كورسك بجنوبى روسيا أسكت منتقدي كييف.

وقدمت أوكرانيا خطتها للسلام خلال قمة عقدت في سويسرا في يونيو الماضي.

وتنص الخطة على انسحاب القوات الروسية من كل مناطق أوكرانيا، ومن بينها شبه جزيرة القرم.

كما تطالب الخطة روسيا بأن توافق على دفع تعويضات والسماح بمثول قادتها السياسيين والعسكريين أمام محكمة دولية.