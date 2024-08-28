المجلس الأوروبي يدعو لاحترام القانون الدولي في غزة والضفة

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأربعاء:"نريد وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع (الأسرى) المحتجزين.
ودعا شارل ميشيل في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة"، الجميع احترام القانون الدولي، واحتلال الضفة الغربية غير قانوني".
قال ميشيل :"ندعم إدخال المواد الأساسية الغذائية والصحية إلى قطاع غزة.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في كل مكان.
وتابع:" نساند جهود الأمم المتحدة في إدخال المساعدات واللقاحات إلى قطاع غزة".
وأشار ميشيل إلى أن المجلس الأوروبي أجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لإدخال اللقاحات إلى قطاع غزة.
وأضاف:" نسعى إلى تنسيق جهودنا مع دول المنطقة لوقف إطلاق النار في غزة".
واعتبر ميشيل أن مفاوضات وقف إطلاق النار صعبة، مضيفاً:" نتطلع إلى تحلي الجميع بالمسؤولية".
وقال :"الوضع في غزة كارثي ونحاول تفادي المزيد من التصعيد في المنطقة".