المجلس الأوروبي يدعو لاحترام القانون الدولي في غزة والضفة

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قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الأربعاء:"نريد وقفا لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع (الأسرى) المحتجزين.

ودعا شارل ميشيل في تصريحات خاصة لـ"الجزيرة"، الجميع احترام القانون الدولي، واحتلال الضفة الغربية غير قانوني".

قال ميشيل :"ندعم إدخال المواد الأساسية الغذائية والصحية إلى قطاع غزة.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في كل مكان.

وتابع:" نساند جهود الأمم المتحدة في إدخال المساعدات واللقاحات إلى قطاع غزة".

وأشار ميشيل إلى أن المجلس الأوروبي أجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لإدخال اللقاحات إلى قطاع غزة.

وأضاف:" نسعى إلى تنسيق جهودنا مع دول المنطقة لوقف إطلاق النار في غزة".

واعتبر ميشيل أن مفاوضات وقف إطلاق النار صعبة، مضيفاً:" نتطلع إلى تحلي الجميع بالمسؤولية".

وقال :"الوضع في غزة كارثي ونحاول تفادي المزيد من التصعيد في المنطقة".