رئيس وودسايد إنيرجي: ارتفاع أسعار الغاز تسليم الشتاء المقبل يظهر توتر السوق

قال الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في أستراليا إن ارتفاع أسعار الغاز تسليم الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بالتزامن مع الارتفاع التقليدي للطلب يشير إلى أن السوق مازالت متوازنة في نهاية المطاف.

وقال ميج أونيل الرئيس التنفيذي لشركة وودسايد إنيرجي جروب ليمتد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "ما نراه في المنحني المستقبلي وبخاصة في آسيا هو في الواقع ارتفاع طفيف للأسعار مقارنة بمستوى التسعير المعتاد ... السوق تشعر بالقلق من شتاء بارد وما يعنيه هذا، والعملاء يحاولون الاستعداد له".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين تراجعت أسعار الغاز بشدة مقارنة بمستوياتها القياسية التي سجلتها في أعقاب الغزو الروسي لإوكرانيا في شباط/فبراير 2022، مازالت السوق تتعامل بشك مع التقلبات نظرا لعدم دخول مشروعات غاز جديدة مرحلة الإنتاج. وتحولت أوروبا نحو الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد الفجوة الناجمة عن الانخفاض الحاد في إمدادات الغاز الروسي التي تصل أوروبا عبر خطوط الأنابيب، وهو ما يزيد حدة التنافس مع آسيا على المعروض من الغاز المسال في السوق العالمية.

في الوقت نفسه قال أونيل إن وودسايد ترى دورا طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة العالمي، مشيرا إلى أن الشركة راضية عن دراسة الاشتراك في مشروعات محتملة للطاقة في الشرق الأوسط. وتسعى الشركة إلى توسيع مشروعاتها في مجال الطاقة. وفي وقت سابق من العام الحالي اشترت شركة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي تيلوريان مقابل 900 مليون دولار.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وودسايد إنيرجي ارتفاع أرباحها بعد حساب الضرائب خلال النصف الأول العام الحالي إلى 937ر1 مليار دولار أمريكي مقابل 740ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولكن الأرباح الأساسية بعد حساب الضرائب خلال الفترة نفسها بلغت 632ر1 مليار دولار بتراجع نسبته 14% سنويا.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات التشغيل إلى 99ر5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقابل 40ر7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقرر مجلس مديري الشركة صرف توزيعات نقدية مؤقتة بمعدل 69 سنتا للسهم الواحد عن النصف الأول.