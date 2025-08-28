انخفاض الليرة الإيرانية لمستويات تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق

تراجعت العملة الإيرانية الليرة، إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق اليوم الخميس، في ظل تزايد المخاوف في طهران من أن الدول الأوروبية سوف تبدأ عملية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران بسبب برنامجها النووي؛ مما سيضغط بصورة أكبر على الاقتصاد المتعثر.

وبلغت الليرة، اليوم الخميس في طهران، أكثر من مليون مقابل الدولار.

ويذكر أنه أثناء التوصل لاتفاق 2015، بلغت قيمة الليرة 32 ألف أمام الدولار، مما يظهر الانهيار الحاد للعملة منذ ذلك الحين.

ويشار إلى أن الليرة الإيرانية بلغت أدنى مستوياتها في أبريل الماضي عندما سجلت مليون و43 ألف أمام الدولار الأمريكي.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حذرت في الثامن من أغسطس الجاري من أن إيران يمكن أن تدفعهم لإعادة فرض العقوبات، وذلك عندما علقت طهران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات الإسرائيلية في بداية الحرب بين الدولتين التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي.