مكتب نتنياهو يقول إنه اتفق مع برنامج الأغذية العالمي على مضاعفة جهود إدخال المساعدات إلى غزة

أصدر مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، بشأن الاجتماع الذي وصف بـ «البنّاء» بين بنيامين نتنياهو، وسيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حول «استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة».

وأضاف البيان الذي نُشر عبر حساب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على منصة «إكس» مساء الخميس، أن الطرفين ناقشا «أهمية حماية المدنيين من الجوع وسوء التغذية وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية».

كما أشارا إلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة خلال الشهر الماضي، واتفقا على مضاعفة الجهود لتسريع واستدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الاحتياجات الملحة على الأرض.

ولفت البيان إلى «الاتفاق على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا أينما كانوا، وأن تُقدم هذه المساعدات للمدنيين حصرًا».