كهربا يقود هجوم الشرقية إنبي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

أعلن محمد بركات، المدير الفني للشرقية إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة، اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الشرقية إنبي المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي بنتيجة 3-2، بعدما تقدم الفريق بهدفين نظيفين، قبل أن يقلب الأهلي تأخره إلى فوز مثير، بينما يبحث وادي دجلة عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي مع زد في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الشرقية إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد كالوشا – سيف الخشاب – حازم تمساح.

خط الوسط: علي إيهاب – عماد ميهوب – أحمد نادر حواش.

خط الهجوم: محمد عصام – حسام إيفونا – محمود كهربا.

وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقا، محمد رجب، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، محمود عادل، محمود عبد العاطي، أحمد رفعت، حمزة حسان.

خط الهجوم: محمود دياسطي.

البدلاء:

زياد صيام، عمر عدلي، محمد عبد الرحيم، أحمد دحروج، محمد جهينة، زياد أسامة، محمد فتحي، فرانك بولي، أحمد الشيمي.