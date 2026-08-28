اتحاد الطائرة يقيم معسكرا سنويا للحكام لمواكبة المعايير الدولية

يواصل الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، جهوده لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بمستوى الكوادر التحكيمية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف مواكبة أحدث المستجدات الدولية في اللعبة، بما يسهم في تعزيز جودة المنافسات وتحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة داخل الملاعب.

وفي هذا الإطار، نظم الاتحاد المصري للكرة الطائرة المعسكر السنوي لحكام الجمهورية بمدينة بورسعيد، خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الحكام من مختلف محافظات الجمهورية.

وشهد المعسكر برنامجًا متكاملًا ركز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية للحكام، إلى جانب الاطلاع على أحدث التعديلات والقواعد التي أقرها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، والعمل على توحيد آليات تطبيقها خلال المباريات، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الدقة والعدالة في إدارة المنافسات.

كما تضمن البرنامج تدريبات متخصصة للارتقاء بالمستوى البدني للحكام ورفع معدلات اللياقة البدنية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية التي تساعد الحكم على أداء مهامه بكفاءة طوال المباراة.

وشهد المعسكر كذلك اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة «VIS»، من خلال تدريب الحكام على التعامل معها واستخدامها بالشكل الأمثل، وفق أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة في إدارة مباريات الكرة الطائرة.

ويأتي تنظيم المعسكر ضمن خطة الاتحاد المصري للكرة الطائرة لتطوير منظومة التحكيم بشكل مستمر، ورفع كفاءة الحكام وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الحديثة في اللعبة، بما يواكب التطور الذي تشهده الكرة الطائرة على المستويين القاري والدولي.

ويؤكد الاتحاد أن الاستثمار في تطوير الحكام يمثل أحد المحاور الرئيسية للنهوض باللعبة، باعتبار التحكيم عنصرًا أساسيًا في نجاح المسابقات، وتحقيق العدالة، وتوفير أجواء تنافسية تليق بمكانة الكرة الطائرة المصرية.