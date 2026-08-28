أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، إحصاء قتيلين و8 جرحى خلال اليومين الماضيين، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4352 شهيدا و12 ألفا و318 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "أحصت شهيدين و8 جرحى، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس وحتى 28 أغسطس إلى 4352 شهيدا و12318 جريحا".

ولم توضح الوزارة ملابسات مقتل الشخصين وإصابة الجرحى، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات يومية بحق لبنان، تشمل القصف والتوغلات والتفجيرات.

وكانت آخر حصيلة أصدرتها الصحة اللبنانية، الأربعاء، وبلغت حينها 4350 شهيدا و12 ألفا و310 جرحى.

وصعّد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذ تفجيرات في 3 بلدات، فيما توغلت قوة منه باتجاه بلدة عيتا الجبل وأضرمت النيران في أطرافها، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق أخرى.

ومنذ 2 مارس 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، فيما تحتل مناطق جنوبي البلاد، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، كما توسعت خلال عدوانها الراهن داخل الأراضي اللبنانية.

كما تحتل إسرائيل أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطين المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.