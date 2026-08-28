وجه محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، رسالة بعد خسارة فريقه أمام فيرينكفاروسي المجري، في الدور المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وكان صلاح قد انتقل إلى طرابزون في الصيف الجاري بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع ليفربول الإنجليزي إثر موسم سيء قضاه مع الفريق، لم يتوج خلاله بأي بطولة.

وخسر طرابزون مساء أمس الخميس، من فيرينكفاروسي المجري بنتيجة 4-0، في إياب الدور الفاصل والمؤهل للدوري الأوروبي في الموسم الجديد، وخسر مباراة الذهاب أيضا بنتيجة 1-0 ليتأكد مشاركته في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي: "لم يأتِ أي شيء في مسيرتي بسهولة. الليالي الصعبة وخيبات الأمل جزء من كرة القدم، وقد تعلمت أن أحولها إلى دافع يدفعني نحو تحقيق الألقاب".

"طرابزون سبور هو فريقي، وأنا جزء من هذا المشروع بكل كياني. وما حدث الليلة الماضية لن يغير ذلك".

"أعلم أن التوقعات كبيرة، وأؤمن حقًا بأننا قادرون على تحقيق ما نطمح إليه، وسنفعل ذلك بالفعل. فعبارة: «أتيت إلى هنا من أجل الفوز» ليست مجرد شعار بالنسبة لي".