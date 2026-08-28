محافظ أسيوط: بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ6914 من العمالة غير المنتظمة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل، بإجمالي 6914 عاملًا مستفيدًا، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، ولمدة شهر، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئة ودعمها وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

وأوضح المحافظ أن العمالة المستفيدة هي المسجلة بقاعدة بيانات مديرية العمل، والتي تقوم الشركات والمنشآت بتسجيلها من خلال المنظومة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن حصر العمالة وتوسيع قاعدة المستفيدين من أوجه الرعاية والدعم التي توفرها الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن مديرية العمل بأسيوط برئاسة علي سيد، وكيل الوزارة، تتابع انتظام صرف المنحة بالتنسيق مع مكاتب البريد، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المستفيدين خلال فترة الصرف، مؤكدًا أهمية استمرار جهود حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وتحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف المحافظ أن صرف المنحة بدأ اعتبارًا من 26 أغسطس 2026 ويستمر لمدة شهر، مؤكدًا حرص المحافظة على متابعة عملية الصرف وتقديم التيسيرات اللازمة للعمالة المستفيدة.