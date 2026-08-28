الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، تقرير نسب إشغال الشواطئ وحالة البحر، بالتزامن مع الإقبال على شواطئ عروس البحر، محذرة المصطافين من اختلاف حالة البحر بين القطاعات، وضرورة الالتزام بتعليمات الرايات المرفوعة حفاظًا على سلامتهم.

وبحسب التقرير، تراوحت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الشرقي بين 40% و70%، فيما اتسمت حالة البحر بأمواج تتراوح من الهادئة إلى المتوسطة.

ورفعت الإدارة الراية الخضراء على عدد من الشواطئ، بما يعني السماح بالسباحة في ظل الظروف الآمنة، ومن بينها شواطئ المندرة بحي المنتزه ثانٍ، وعروس البحر بحي المنتزه أول، وجليم العام.

وفي المقابل، رفعت الراية الصفراء على باقي شواطئ حي المنتزه ثانٍ، وباقي شواطئ حي المنتزه أول، وشاطئ ستانلي التابع لحي شرق، إلى جانب شواطئ حي وسط وشواطئ حي الجمرك، بما يستوجب توخي الحذر والالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ.

أما القطاع الغربي، فقد سجلت شواطئه نسبة إشغال بلغت نحو 25%، مع ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر التي تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة.

وأكد التقرير رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، والتي تعني منع السباحة، داعيًا المواطنين والمصطافين إلى عدم النزول إلى المياه في المناطق التي تحمل الراية الحمراء، والالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ.

وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف متابعة حالة الشواطئ على مدار اليوم، مع تحديث الرايات وفقًا للتغيرات في حالة البحر، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمصطافين ورواد شواطئ الإسكندرية.