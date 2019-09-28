 بايرن يهزم باديربورن بثلاثية ويرتقي لصدارة الدوري الألماني - بوابة الشروق
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بايرن يهزم باديربورن بثلاثية ويرتقي لصدارة الدوري الألماني

أحمد عبدالقادر
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 5:33 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 5:35 م

فاز بايرن ميونخ  علي نظيرة بادربورن بنتيجة 3-2 في المباراة التي اقيمت بينهما علي ملعب "بينتيلير أرينا" في منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني .

افتتح سيرجيو جنابري التسجيل للبافاري في الدقيقة 15 ، واضاف كوتينيو الهدف الثاني في الدقيقة 55 واختتم ليفاندوفيسكي ثلاثية البايرن في الدقيقة 79 ، بينما سجل كاي بروجر الهدف الأول لبادربورن في الدقيقة 68 ، واضاف جاميليو كونيزالهدف الثاني في الدقيقة 84 .

وبهذة النتيجة أرتقي بايرن ميونخ لصدارة ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني .

وفي مباراة أخري تلقي لايبزيج خسارة قاسية أمام ضيفه شالكة 1-3 .

وفي باقي المباريات، فاز فولفسبورج علي مضيفة ماينز بهدف نظيف ، وفاز بايرن ليفركوزن علي مضيفه أوجسبورج  بثلاثية نظيفة، فيما تعرض هوفنهايم للخسارة بثلاثية نظيفة على ملعبه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ .


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