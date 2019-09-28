غرق 3 أطفال أشقاء بترعة في سوهاج خلال لهوهم

نجحت جهود قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من انتشال 3 أطفال أشقاء جثامين هامدة؛ إثر غرقهم بترعة الفاروقية بناحية قرية البلابيش أثناء لهوهم على حافة الترعة وانزلاق قدمهم، ولعدم أجادتهم السباحة.

ونُقلت الجثامين لمشرحة مستشفى دار السلام وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مساعد المدير لفرقة الشرق؛ يفيد بغرق 3 أطفال داخل ترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام، وعلى الفور هرعت قوات الإنقاذ النهري لانتشال جثامين الأطفال الثلاثة.

ودلت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق "محمد. ج . م" 8 سنوات، وشقيقه "علي. ج . م" 12 سنة، وشقيقتهم "حبيبة. ج . م" 4 سنوات، وذلك بترعة الفاروقية بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية وتمكن الفريق من انتشال جثث الأطفال الثلاثة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة تولت التحقيق، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والذي أفاد بأن سبب الوفاة للأطفال الثلاثة إسفكسيا الغرق.