18 مصابا جراء انفجار في ناقلة نفط راسية بمدينة أولسان الكورية الجنوبية

أصيب 18 شخصًا بجراح في حريق شب على متن ناقلة نفط عقب وقوع انفجار خلال إصلاحها في المرفأ بمدينة أولسان الكورية الجنوبية اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن السلطات المحلية قولها إن 25 عاملا، كلهم أجانب، كانوا على متن الناقلة، المسجلة في جزر كايمان ، وقت وقوع الحادث. وامتدت النيران الناجمة عن الانفجار إلى سفينة شحن أخرى، وتم أيضا إنقاذ كل أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا.

وأصيب 12 من الطاقم وجرى إنقاذ ستة أفراد، أغلبهم كان يعاني من الحروق ومن استنشاق الدخان. وأصيب شخصا بجروح خطيرة.

وظهرت السنة اللهب وعامود من الدخان والسنة اللهب بشكل كثيف فوق السفينة في الصور التي نشرت على الإنترنت.

ويقوم خفر السواحل بالتحقيق لتحديد سبب حدوث الانفجار.

يذكر أن مدينة أولسان تبعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سول، وتطل على بحر اليابان.