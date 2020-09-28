الأمين العام للأمم المتحدة يدعو أذريبجان وأرمينيا إلى وقف القتال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين زعيمي أذريبجان وأرمينيا إلى وقف القتال، حيث تدور مواجهات دامية هي الأشد منذ سنوات بين الدولتين الجارتين في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وقال المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في تصريحات للصحفيين :" أبلغني الأمين العام أنه تحدث هاتفيا للتو مع رئيس أذربيجان وأنه سيتحدث في وقت قريب جدًا مع رئيس وزراء أرمينيا".

وأضاف دوجاريك أن جويتريش أكد "على الحاجة إلى وقف فوري للقتال واستئناف مفاوضات مجدية دون شروط مسبقة ودون تأخير تحت مظلة الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك".

وأوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد كذلك على الحاجة إلى إعادة الانتشار الفوري لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الإقليم.