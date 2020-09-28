مسيرة الشعلة الأولمبية تنطلق من فوكوشيما نهاية مارس

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستنطلق في 25 مارس المقبل من مقاطعة فوكوشيما.

وكانت مسيرة الشعلة الأولمبية قد تأجلت بعد أن تقرر تأجيل أولمبياد طوكيو، الذي كان مقررا هذا العام، إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، وسيقام في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021 .

وتستمر المسيرة طوال 121 يوما وستمر الشعلة عبر جميع المقاطعات الــ47 في اليابان.

وتماشيا مع شعار "الأمل يضيء طريقنا"، تهدف مسيرة الشعلة الأولمبية إلى استعراض تعافي المناطق الأكثر تضررا من الزلزال الذي ضرب اليابان عام 2011، حيث أنه في العام المقبل سيكون قد مر عشرة أعوام على تلك الكارثة.

وقال المنظمون في بيان :"في أعقاب أزمة جائحة كورونا، سيشكل ذلك رمزا إضافيا للضوء