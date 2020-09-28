قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لإقليم جنوب الصعيد بنحو 24.2% بخطة 2020-2021، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المُخصصة لمحافظة أسوان بعام الخطة نحو 6.51 مليار جنيه، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأوضحت أن أهم مشروعات قطاع النقل والتخزين بمحافظة أسوان بخطة 2020-2021 -بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق (أسوان/ العلاقي)ـ تتمثل في استكمال كوبري كلابشة وكوبري دراو على النيل، ومحور كوبرى بديل لخزان أسوان على النيل، واستكمال المرحلة الأولى بطول 4.6 كم حتى المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان) (الطريق الإقليمي شرق النيل)، بالإضافة إلى رصف طرق بالمناطق التالية (إدفو - دراو - كوم أمبو - بمركز أسوان - نصر النوبة)، وازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى بطول 50 كم.