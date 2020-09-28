نجل ترامب: نيويورك تايمز نشرت صورة انتقائية للإقرارات الضريبية

اتهم نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين صحيفة نيويورك تايمز بنشر "صورة انتقائية" للإقرارات الضريبية الخاصة بوالده في تقريرها الاستقصائي المدوي.



وقال دونالد ترامب الابن لشبكة فوكس نيوز: "بالطبع تفعل صحيفة نيويورك تايمز هذا، لقد وضعوا صورة انتقائية لكل هذه الأشياء في اليوم السابق للمناظرة لمحاولة إعطاء شخص مثل جو بايدن خط هجوم"، في إشارة إلى المناظرة المقررة غدا الثلاثاء بين المرشحين للرئاسة.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد أن ترامب دفع 750 دولارا فقط كضريبة دخل للحكومة الفيدرالية في كل من عام 2016 و2017، ولم يدفع أي شيء على الإطلاق في 10 أعوام من بين الـ 15 عاما الماضية وذلك بدرجة كبيرة لأنه خسر أموالا أكثر بكثير مما ربح.



وقالت الصحيفة إنها حصلت على بيانات أكثر من عقدين من الإقرارات الضريبية.



في حين وصف ترامب التقرير بأنه "أخبار مزيفة"، لم ينكر نجله الأرقام التي تم الكشف عنها في التقرير، ولكنه اشتكى من أن هناك مدفوعات ضريبية أخرى تم استبعادها.



قال ترامب الابن لشبكة فوكس: "دفع والدي عشرات الملايين من الضرائب"، مضيفا أن هناك سنوات "تحصلتم فيها على ائتمانات ضريبية تاريخية".



وقال إن التقرير لم يشمل ضرائب الرواتب والعقارات والممتلكات.