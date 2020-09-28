 جونز هوبكنز: تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

واشنطن - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 11:36 ص

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و115 ألفا و338 إصابة، وذلك عقب تسجيل 36 ألفا و919 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 204 آلاف و758 حالة، وذلك عقب تسجيل 266 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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