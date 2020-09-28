 رسميا.. الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة الترسانة - بوابة الشروق
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رسميا.. الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة الترسانة

الشروق
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 12:00 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 12:00 م

تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترسانة في كأس مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل.

واشتكى وليد سليمان من آلام؛ بسبب كدمة في الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع لاعب وسط الأهلي للفحص قبل انطلاق المران، حيث قرر  الجهاز الطبي منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة.

واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، ولم يشارك  في المران الجماعي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.


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