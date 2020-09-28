باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لـ310 آلاف و841 حالة

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 310 آلاف و841 حالة.

وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6466 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل 2661 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و92 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3681 حالة وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و470 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و701 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و99 ألفا و219 حالة في إقليم "البنجاب"، بالإضافة إلى 136 ألفا و17 حالة في إقليم "السند".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.