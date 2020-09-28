أوبر تكسب دعوى طعن ضد فقدان الترخيص في لندن

حصل تطبيق أوبر، اليوم الإثنين، على حق مواصلة العمل في العاصمة البريطانية، بعد أن طعنت شركة خدمات النقل الذكي ضد قرار هيئة النقل في لندن بعدم تجديد ترخيصها.

وقضت محكمة وستمنستر بأن شركة أوبر أصبحت الآن "مؤهلة ومناسبة" للعمل في لندن بعد أن أجرت الشركة تغييرات على ممارسات التدقيق بشأن التوظيف والسائقين.

وأعلنت هيئة النقل في لندن في عام 2017 أنها لن تجدد ترخيص أوبر، قائلة إن تحقيقا كشف مخاوف بشأن السلامة العامة والأمن، بما في ذلك التحقق من خلفيات السائقين.

وذكر القاضي تان إكرام اليوم الاثنين أن أوبر أدخلت تحسينات بعد "سجلها الحافل في انتهاكات اللوائح".

وقال إكرام: "على الرغم من إخفاقاتهم التاريخية، أجدهم الآن لائقين ومناسبين ليحملوا رخصة مشغل تأجير سيارات خاصة في لندن". وأضاف أنه لا يزال بحاجة إلى تحديد مدة ترخيص أوبر الجديد.

كانت أوبر قد أبلغت المحكمة بأنها قبلت قرار هيئة النقل في لندن لكنها قامت "بتغيير شامل" منذ ذلك الحين.

وبعد رفض الترخيص الجديد في عام 2017، أعلنت الشركة، التي قالت إن لديها 40 ألف سائق يحملون تراخيص و3.5 مليون عميل في لندن، عن تدابير لتعزيز الدعم للسائقين والعملاء.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن أوبر حققت في اتهامات بشأن جرائم خطيرة ارتكبها 1148 سائقا من سائقيها الذين يحملون التراخيص في لندن، بما في ذلك الجرائم الجنسية والمطاردة والقيادة الخطرة.