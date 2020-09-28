خالد عكاشة: جماعة الإخوان الإرهابية حدث لها أشكال من التغيير والتطور

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية حدث لها أشكال من التغيير والتطور، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنها تنتهج نهج الخلايا العنقودية في هجماتها الآن.

وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أن الأمر ظهر بشكل واضح في خلية الأميرية التي داهمتها القوات الأمنية شهر أبريل الماضي، لافتًا إلى أن الربط مع الخارج هو العامل المشترك في عمل التنظيمات الإرهابية.

وأوضح أن العناصر والقيادات الهاربة تحدد تكتيكات التحرك وتمد التنظيمات بالتمويل، قائلًا إن العناصر الإرهابية بالقليوبية حاولت الخروج للإفلات من الملاحقات الأمنية إلى محافظات قريبة من القاهرة الكبرى.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الجهاز الأمني المصري كان أكثر يقظة وشمولية واستطاع الوصول لهذه العناصر، لافتًا إلى أن العناصر امتلكت أسلحة للتعامل مع أية مداهمات ومواقف تتعرض لها.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهود الوزارة لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكراً للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المعلومات أن الإرهابيين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية، وأسفر التعامل معهما عن مصرع 7 عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وتم على الفور مداهمة تلك الشقة وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وهما حسام عبد ربه على كركيت42 سنة، وأحمد السيد البيومي إبراهيم 37 سنة، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية وطبنجة ماركة حلوان وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.