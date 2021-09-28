الحكم بإعدام 3 من الإخوان والمؤبد لـ9 قتلوا أمين شرطة وسائق بالمنصورة

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالإعدام على 3 أشخاص، وبالسجن المؤبد على 9 أشخاص، وبالسجن 10 سنوات علي متهم واحد، وبراءة 6 آخرين، من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في قضية مقتل اثنين في غضون عام 2014، منهم أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ، وكذلك سائق بقرية النزهة مركز المنصورة بعدما أمطروهم المتهمين بالذخيرة حسب تقرير النيابة العامة، مما تسبب في مصرعهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار محمد عبد الغفار، والمستشار ياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، سكرتارية محمد عيسى عمر ومحمد رضوان عوضين ووليد الكردي سكرتارية النيابة.

وحكمت بإعدام 3 متهمين بعد ورود رأي المفتي في قرار إعدامهم شنقا وهم: أحمد أمين محمد كمال عبدالعال، وأحمد محمد محمد فوزي " هارب" وأكدت أسرته وفاته، وأحمد محمد حسن سليمان، بالإضافة إلي صدور حكم بالسجن المؤبد علي 9 متهمين، وبالسجن 10 سنوات علي متهم، بالإضافة إلي براءة 6 متهمين، حيث يبلغ عدد المتهمين في القضية إلي 19 متهم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بقتل كل من: عبد الباسط أحمد المتولي المتولي الشناوي، 29 سنة، أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش وخاله رضا رياض معوض عبد الله الجندي، 37 سنة سائق بقرية "النزهة" دائرة مركز المنصورة نتيجة إصابتهما بعدة طلقات نارية.

وكانت تحريات مباحث الدقهلية قد توصلت، في هذا الوقت، إلي أن المتهمين كونوا فيما بينهم خلية إرهابية تستهدف القيام بالعمليات النوعية بنطاق محافظة الدقهلية وتولوا تمويلها مادياً وحيازة أسلحة نارية "آلية" وذخائر بقصد استخدامها في العمليات النوعية علاوة على تصنيعهم المواد المتفجرة وعبوات الناسفة وزرعها بجوار المقرات الشرطية وخط سير الأقوال والتمركزات الأمنية.