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5 مباريات ودية للمصري في معسكره المغلق ببرج العرب

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:28 م

أنهى الجهاز الإدارى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة محمود جابر ومحمد عوض الاتفاق مع مسئولى عدد من الأندية على إقامة مباريات ودية خلال انتظام فريق المصرى بمعسكره المغلق الحالى ببرج العرب.

ويستهل المصري مشواره الودى بملاقاة فريق الجمارك البورسعيدى بعد غد الخميس بالملعب الفرعى لاستاد برج العرب، ويستضيف فى اليوم التالى فريق العبور السكندري.

فيما يشهد يوم الثلاثاء 5 أكتوبر المقبل ملاقاة فريق الهلال المطروحى قبل يوم واحد من مواجهة الجزيرة مطروح.

ويختتم الفريق البورسعيدي سلسلة مبارياته الودية بملاقاة فريق سموحة بملعبه 8 من أكتوبر المقبل .


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