مصادر: مرشح تحالف ميركل للمستشارية يعترف بارتكاب أخطاء ويقدم اعتذاره

اعترف مرشح تحالف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل المسيحي لمنصب المستشار، ارمين لاشيت، بارتكاب أخطاء في المعركة الانتخابية.

جاء ذلك في الجلسة التأسيسية لكتلة التحالف المسيحي بعد تقليصها في ضوء نتائج انتخابات البرلمان الاتحادي التي جرت أول أمس الأحد.

ونقل مشاركون في الجلسة التأسيسية للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي عن لاشيت قوله اليوم الثلاثاء إنه ارتكب أخطاء كمرشح رئيسي للتحالف وأعرب عن أسفه الشديد لهذا وقال إنه يود أن يقدم اعتذاره للذين تأثروا بهذه الأخطاء.

ونقلت هذه المصادر عن رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف رالف برينكهاوس قوله إن لاشيت لم يصل إلى الناخبين.

من جانبه، وجه زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشكر للنواب على معاركهم الشرسة التي خاضوها في الانتخابات.

كان الموقع الرسمي لمفوض الانتخابات الاتحادي في ألمانيا أعلن أمس الاثنين فوز الحزب الاشتراكي بانتخابات البرلمان الاتحادي وتفوقه على التحالف المسيحي، وذلك بعد فرز جميع الأصوات.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25 % وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع تحالف ميركل إلى مستوى قياسي منخفض، بلغ 1ر24 % بعد 16 عامًا قضتها ميركل في حكم البلاد وذلك مقابل 9ر32% كان قد حصل عليها التحالف في انتخابات عام 2017.

وصرح لاشيت بأنه لا يزال يرى أن هناك فرصا لتشكيل ائتلاف حاكم مع الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والمعروف باسم ائتلاف جامايكا (الذي يجمع بين ألوان الأحزاب الثلاثة الأسود والأصفر والأخضر).

ونقل المشاركون في الجلسة عن لاشيت قوله إن هؤلاء الذين انتخبوا التحالف قالوا:" لا تستسلموا بمثل هذه السرعة في تشكيل ائتلاف جامايكا" مشيرا إلى وجود إشارات قوية من جانب الحزب الليبرالي نحو التحالف المسيحي.

كان زودر أعلن بعد أول جلسة للمجموعة البرلمانية لحزبه أن مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس " لديه على نحو واضح أفضل الفرص حاليا ليصبح مستشار ألمانيا" مشيرا إلى أن الاشتراكيين هم من عليهم الدور الآن للدخول في محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة.

التتبع