مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي يعقد اجتماعا بعد إطلاق صاروخ من جانب كوريا الشمالية

عقد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اجتماعا لمجلس الأمن القومي اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث ما وصفه بإطلاق كوريا الشمالية لـ "صاروخ قصير المدى".

وقال الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا واحدا على الأقل لم تتحدد نوعيته اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن المقذوف أُطلق في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان .

ولم تحدد الهيئة ما اذا كان صاروخا باليستيا، لكنها قالت إنها تنسق مع الولايات المتحدة للمراقبة و " الحفاظ على وضع الاستعداد " في حالة حدوث المزيد من عمليات الإطلاق .

وذكرت يونهاب أن التجربة قد تكون محاولة من بيونج يانج لاختبار ما إذا كانت سول ستظل تصف مثل هذا الإطلاق بأنه استفزاز .

وجاءت عملية الإطلاق بعد أن أعلنت بيونج يانج في وقت سابق من الشهر الجاري تجربة ناجحة لإطلاق ما قالت آنذاك إنه نوع جديد من صواريخ كروز بعيدة المدى، ما يمثل أول تجربة إطلاق منذ ستة أشهر.

ووصف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن تلك التجارب آنذاك بأنها "استفزاز".

وتقوم بيونج يانج منذ سنوات، بتطوير صواريخ قادرة على ضرب ليس فقط كوريا الجنوبية واليابان، ولكن يمكنها حمل رؤوس حربية تصل حتى إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت كوريا الشمالية نفسها قوة نووية. ووفقا لتقديرات رابطة الحد من الأسلحة، فإنه اعتبارا من آب/ أغسطس 2020، يوجد ما بين 30 إلى 40 رأسا نوويا في كوريا الشمالية.