ارتفع مؤشر التضخم لأسعار المنتج في روسيا بنسبة 1.5% خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 28.6% من 27.1% في يوليو الذي يسبقه، في حين يعتبر ذلك انخفاضا عن الذروة الأخيرة التي بلغت 35.3% في مايو الماضي.

وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في روسيا ارتفع إلى مستويات غير معقولة، إلا أن أسعار المنتج نمت بشكل أسرع، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين.

وارتفعت أسعار المنتج في بداية العام الجاري من 6.7% في يناير الماضي، مع بدء صدمة التضخم الناجمة عن الانتعاش من أزمة كورونا، في حين ارتفعت أسعار المستهلك بشكل حاد من 5.2% في يناير الماضي لتصل إلى 6.7% في أغسطس الماضي، على الرغم من أن معدل الزيادة في الأعمال التجارية كان أعلى بكثير.