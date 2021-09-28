 وزير الأوقاف: التعدي على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن - بوابة الشروق
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وزير الأوقاف: التعدي على المرافق العامة جريمة في حق الدين والوطن

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أحمد كساب:
نشر في: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 11:10 ص

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ديننا الحنيف وجهنا إلى الحفاظ على جميع المرافق العامة، ونهانا عن المساس أو الإضرار بها أو التعدي عليها بأي نوع من أنواع التعدي، بل إنه قد دعا إلى تعظيم أمر هذه المنافع العامة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "سبعٌ يجري للعبدِ أجرُهنَّ وهو في قبرِه بعد موتِه: من علَّم علمًا، أو كرى نهرًا، أو حفر بئرًا، أو غرس نخلًا، أو بنى مسجدًا، أو ورَّثَ مصحفًا، أو ترك ولدًا يستغفرُ له بعد موتِه".

وأضاف جمعة، أن معنى كرى نهرا أي وسعه، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي، فواجبنا أن نطهره وأن نوسعه، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه، وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه القمامة أو المخلفات ونحوها.


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