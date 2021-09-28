رئيس البعثة الأممية بالسودان: اتفقت مع البرهان على استمرار التعاون بين المكونين العسكري والمدني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس «يونيتامس».



ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الثلاثاء، وصف «بيرتس» في تصريح صحفي، بأن اللقاء كان إيجابياً وبناء تطرق للعديد من القضايا العالقة، بجانب تطورات الوضع الراهن بعد إفشال المحاولة الانقلابية التي حدثت مؤخرا.



وأضاف «بيرتس» أنه تم الاتفاق على ضرورة التركيز على المهام الانتقالية والتقدم في المسار الانتقالي من خلال التعاون والحوار بين كافة الأطراف والمكونات بما في ذلك المكون العسكري والمدني وحركات الكفاح المسلح لإنجاز مهام الفترة الانتقالية بالبلاد.



وأشاد «فولكر» بالتقدم الكبير الذي أحرز في السودان خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى التقدم الملموس في المسار الانتقالي نحو الديمقراطية والسلم والاستقرار والعدالة، معربا عن أمله في ألا يضيع هذا التوافق الذي أدى إلى التقدم في هذا المسار.



وقال فولكر «إن مكتب الأمم المتحدة بالسودان هدفه مساعدة الشعب السوداني وكل المكونات لإنجاز الانتقال السياسي ودعم مفاوضات السلام وتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، والعمل على بناء وترسيخ دعائم السلام في المناطق التي تأثرت بالحرب والحصول على معونات وموارد خارجية لدعم وإنجاز مهمة البعثة»، مبينا أن ذلك يتوقف إلى حد كبير على التوافق والمشاركة بين الأطراف السودانية.