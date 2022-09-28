أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج هواتف آيفون بعد تراجع الطلب

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قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تراجعت عن خططها لزيادة إنتاج الهواتف الذكية آيفون خلال العام الحالي، بعد فشل توقعات زيادة الطلب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة الموجود مقرها في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أبلغت مورديها بالتراجع عن جهود زيادة إنتاج هواتف آيفون 14 بمقدار 6 ملايين جهاز خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وتستهدف الشركة إنتاج 90 مليون هاتف خلال النصف الثاني من العام، وهو نفس مستوى الإنتاج خلال الفترة نفسها من العام الماضي ويتفق مع التوقعات الأصلية لشركة آبل في الصيف الحالي.

وبحسب بعض المصادر جاء الطلب على هاتف آيفون 14 برو الأعلى سعرا في هذه العائلة أقوى من الفئات الأخرى الأقل سعرا في عائلة آيفون 14 أحدث أجيال هاتف آبل.

وفي أفضل الحالات حول موردي آبل التركيز من إنتاج الفئات الأقل سعر من هواتف آيفون 14 إلى الفئة الأعلى سعرا.

وفي بورصة نيويورك للأوراق المالية تراجع سعر سهم آبل في تعاملات صباح اليوم بنسبة 3.9% إلى 146.90 دولار للسهم، في حين تراجع السهم بنسبة 18% خلال العام الحالي، مقابل تراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية نسبة 23% خلال الفترة نفسها.

وأشارت بلومبرج إلى تراجع الطلب العالمي على الأجهزة الإلكترونية الشخصية بشكل عام بسبب ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من الركود الاقتصادي.

ومن المتوقع انكماش سوق الهواتف الذكية خلال العام الحالي بنسبة 6.5% إلى 1.27 مليار جهاز بحسب تقديرات شركة "آي. دي. سي" لدراسات السوق.