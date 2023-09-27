اعتدى أفراد من مليشيا الدعم السريع جنسيًا على إحدى متطوعات غرفة طوارئ بحري، وذلك خلال قيام بعملها التطوعي في إجراء مسح للاحتياجات الإنسانية للعالقين في المنطقة.

وقالت الغرفة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة فاشية جديدة؛ تضاف إلى سجل جرائمها الشنيعة التي تواصل ارتكابها منذ اندلاع الحرب في الخرطوم».

ونوهت بأن «جريمة الاعتداء الجنسي جريمة شنيعة في حد ذاتها، وتأتي في سياق جرائم الدعم السريع والتي تنكرت لكل الأعراف والأخلاق السودانية والإنسانية بشكل عام».

وأضافت: «نحن في غرفة طوارئ مدينة بحري، نضع هذه الرسالة في بريد كل القوات المتحاربة، بأن هذا الاعتداء الذي حدث لهذه الفتاة المتطوعة الشجاعة، وهي تتصدى لواجبها الوطني والإنساني في تخفيف آثار هذه الحرب المدمرة على الشعب السوداني الصابر الصامد، وغيرها من الفتيات اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي، تتحمل قواتكم وقيادتكم وزره كاملا ونحملكم المسئولية كافة عن ذلك الفعل الشنيع».

واختتمت بيانها بالتأكيد: «مرة أخرى نكررها وبأعلى الصوت لعلكم تتذكرون، إن الحروب لا تخاض على أجساد النساء».