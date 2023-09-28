- الشجرة عمرها مئات السنين.. وظهرت في فيلم أمير اللصوص لمورجان فريمان



فتحت السلطات البريطانية تحقيقا حول سقوط شجرة تحظي بشهرة عالمية في مقاطعة نورثمبرلاند في أقصى شمال شرق إنجلترا، وسط ترجيحات بأن مخربين قاموا بإتلافها بشكل متعمد.



وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن الشجرة، يزورها عشرات آلاف الأشخاص سنويا، وظهرت في فيلم "روبن هود: أمير اللصوص"، بطولة كيفن كوستنر ومورجان فريمان.



*قطع الشجرة بطريقة غير قانونية



وقالت حديقة نورثمبرلاند الوطنية إن لديها "سبب للاعتقاد" بأن الشجرة تم قطعها بشكل غير قانوني خلال الليل، وقالت شرطة نورثمبرلاند إنها تحقق في الأمر. وطلبت من الجمهور الابتعاد عن الموقع أثناء إجراء التحقيقات.



وأوضح متحدث باسم الحديقة: "يمكننا التأكيد على أنه للأسف الشجرة الشهيرة في سيكامور جاب سقطت خلال الليل. ولدينا سبب للاعتقاد بأنه تم إسقاطها عن عمد".



وتابع: "نعمل مع الوكالات ذات الصلة والشركاء المعنيين المهتمين بهذا المعلم الشهير في شمال شرق، وسنصدر مزيداً من التفاصيل بمجرد معرفتها. وتود سلطة حديثة نورثمبرلاند الوطنية أن تطلب من الجمهور عدم زيارة الموقع في الوقت الراهن بينما نعمل مع شركائنا على الوقوف على ما حدث وجعل المكان آمنا".



*شجرة عمرها يبلغ مئات الأعوام



ويعتقد أن عمر الشجرة عدة مئات الأعوام، وفازت في مسابقة شجرة العام في 2016 بعد حصولها على نسبة 21% من أصوات الجماهير بحجم أصوات يقارب الـ12 ألفاً صوت.



وبحسب "تليجراف"، تعتبر الشجرة أحد أكثر الأشجار التي جرى تصويرها في بريطانيا.



وكادت الشجرة أن تدمر عام 2003 عندما تحطمت مروحية كانت تحمل المذيع البريطاني، آلان تيتشمارش على بعد أمتار من مكانها.



وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت تعرف بشجرة روبن هود بعد ظهورها في مشهد رئيسي في فيلم "روبن هود: أمير اللصوص".



كما ظهرت في فيديو موسيقي للفنان الكندي برايان أدامز (كل شيء أفعله من أجلك) الذي ظهر في الموسيقى التصويرية للفيلم.



وقال متحدث باسم مكتبة تراث شمال شرق عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً): "يعني هذا المكان الكثير لكثير من الناس، ولا يمكنني تخيل أن تكون أي سلطة غبية بما يكفي لقطع الشجرة لا سيما بدون موافقة برلمانية. إذا كان هذا عمل مارق، أتمنى أن يكون هناك عواقب".