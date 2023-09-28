قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن «المشاركة في الانتخابات بكل أنواعها واجب وطني»، مشيرًا إلى أن «الإدلاء بالصوت في العملية الانتخابية واجب يحاسب عليه الإنسان».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: «ولي الأمر - حفظه الله - دعا المجتمع إلى الإدلاء بأصواتهم، فتجب طاعته ومن يفوضه من الجهات المسئولة، ويحرم الامتناع عن الإدلاء بالصوت في العملية الانتخابية لأنها شهادة شرعية».

وشدد على أهمية عدم التفات المواطنين إلى الدعوات المحرضة على عدم المشاركة في الانتخابات؛ لأنها صادرة من المنافقين وأعداء الوطن؛ الذين لا يريدون لمصر الاستقرار أو الأمن أو الأمان.

واستطرد: «الشعب المصري صانع الحضارات ويعلم أن أمن البلاد والعباد من الاستحقاق الرئاسي، لذلك عليه ألا يلتفت لهؤلاء، وعلى المواطنين ألا يلقوا بالا لتلك الدعوات».

ونوه أن «كل من يحرض على الدولة ويريد أن يعبث بأمن البلاد والعباد يرتكب جريمة (الإرجاف) في الفقه الإسلامي»، مستشهدًا بقوله تعالى: «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا».

ووصف دعوات الامتناع عن الإدلاء بالصوت في العملية الانتخابية، من الناحية الفقهية، بأنها «عمليات تحريضية لا تصدر إلا عن منافقين وعملاء وخونة».