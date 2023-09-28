وزير مالية إيطاليا: بنك مونتي دي باشي دي سيينا يمكن أن يكون أساس مركز مصرفي جديد

قال وزير المالية الإيطالي جانكارلو جورجيتي إن بنك "مونتي دي باشي دي سيينا" يمكن أن يشكل ثالث أكبر بنك في البلاد عبر الاندماج مع بنك آخر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جورجيتي قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما اليوم الأربعاء: "يمكن لمونتي دي باشي أن يصبح الأساس الذي يمكن من خلاله بناء مجموعة مصرفية قوية، لسنا بحاجة إلى الحصول على أموال فورا"، في إشارة إلى البيع المحتمل للبنك.

ومن شأن هذه الخطة أن تصبح صفقة تاريخية لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية في قطاع الشركات.

ورغم ذلك، قد يكون من الصعب تنفيذ ذلك لأن روما لا تملك حصصا في بنكي "بنكو بي بي إم" أو "بي بي اي آر بنكا" وليس لديها سلطة رسمية لإجبارهما على الاستحواذ على البنك.