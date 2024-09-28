استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلان في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب غزة

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استشهد عشرة فلسطينيين بينهم طفلان، مساء الجمعة، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في سلسلة بيانات، إن 4 شهداء وجرحى (لم يحددهم) سقطوا نتيجة قصف مدفعي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف أن شهيدين أطفال سقطا نتيجة قصف إسرائيلي مدفعي على منزل يعود لعائلة عوض، ببلدة الفخاري، شرق مدينة خانيونس (جنوب)

وأوضح أن فلسطينيا استشهد وجرح آخرون نتيجة قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين شمال شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد بسقوط ثلاثة شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة شلوف، في منطقة المواصي، غربي مدينة رفح.

ويتواصل القصف الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.