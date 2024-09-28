رئيس الوزراء الفرنسي: الوضع في لبنان مأساوي وخطير

قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، السبت، إن الوضع في لبنان «في غاية الخطورة»، مُبديًا قلقه حيال سلامة الفرنسيين في بيروت.

وأضاف في تصريحات – نقلتها وسائل إعلام لبنانية – أن باريس تتابع الوضع المأساوي في لبنان، وتقلق على سلامة مواطنيها هناك.

وأكمل: «الوضع في لبنان يبقى في غاية الخطورة، ولن أدلي بمزيد من التعليقات لأن الظرف غير مناسب اليوم.. نتابع هذا الوضع المأسوي ونقلق على سلامة مواطنينا هناك».

وشنت إسرائيل موجة جديدة من الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من لبنان، السبت، بعد يوم من تنفيذ الهجوم الضخم على الضاحية الجنوبية.

وسمع شهود من «رويترز» أكثر من 20 ضربة جوية قبل فجر السبت، وعدداً آخر بعد شروق الشمس، فيما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد في سماء الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها الجماعة.

وفر آلاف السكان من الضاحية منذ وقوع الهجوم، الجمعة، وتجمعوا في الساحات والمتنزهات والأرصفة في وسط بيروت والمناطق المطلة على البحر.