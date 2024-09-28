 سمير فرج: صواريخ حماس نفدت.. ونتنياهو يخطط لإخلاء جنوب لبنان من حزب الله - بوابة الشروق
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سمير فرج: صواريخ حماس نفدت.. ونتنياهو يخطط لإخلاء جنوب لبنان من حزب الله

محمد شعبان
نشر في: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:01 م | آخر تحديث: السبت 28 سبتمبر 2024 - 10:01 م

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن "إسرائيل خططت كما يقول الكتاب" بداية من احتلال قطاع غزة والتي استمرت 11 شهرا وانتهت دون تحقيق أهدافها الثلاثة الرئيسية، قائلا: "إخلاء رهائنها؛ محصلش، القضاء على حماس ومحصلش، الاستيلاء على غزة وتأمينها أيضا محصلش".

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن إسرائيل تمكنت من إضعاف قوة حركة حماس؛ ولكنها لم تستطع القضاء عليها بشكل كامل، معقبا: "حماس لا تزال موجودة كهيكل تنظيمي؛ لكن صواريخها وذخيرتها خلصت وانقطعت الإمدادات عنها".

وأشار إلى انتقال إسرائيل إلى المرحلة الثانية من خطتها، والتي تستهدف جنوب لبنان بعد فشلها في غزة، موضحا أنه على الرغم أن الهدف الإسرائيلي المعلن هو إعادة المستوطنين إلى مستوطناتهم؛ إلا أن الهدف الحقيقي هو إخلاء جنوب لبنان من حزب الله، والذي بدأت خطته بتفجير أجهزة اللاسلكي "البيجر".

وشدد أن "إسرائيل اخترقت حزب الله بنسبة 100%"، لافتا إلى أن تفجير 3 آلاف من أجهزة "البيجر"؛ أحدث أكبر ضربة يتلقاها حزب الله بخروج 3 آلاف مقاتل عن الخدمة، وذلك جراء زرع الموساد مادة متفرجة داخل شحنة أجهزة اللاسلكي التي تم إرسالها إلى حزب الله، والتي بلغ عددها 5 آلاف جهاز.

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