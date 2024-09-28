وزير الخارجية: مصر تدين أي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال وسيادته

عبر الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج، عن إدانة مصر لكل الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

وقال خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، إن مصر تدعو لتضافر الجهود الدولية من أجل تفعيل بعثة حفظ السلام الإفريقية الجديدة في الصومال، اتساقًا مع رؤية الشعب والحكومة الصومالية لحفظ أمن واستقرار البلاد.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة دعم عملية سياسية شاملة لحل الأزمة السودانية، على أساس احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية والمحافظة على دور مؤسسات الدولة الوطنية.

وأضاف أن مصر تدعم الحل السياسي الليبي وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازي في أقرب وقت ممكن.

ولفت عبدالعاطي، إلى أن مصر تولي أولوية خاصة بتوفير برامج بناء القدرات في الدول الإفريقية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، عبر أنشطة مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.