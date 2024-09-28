الرئيس الفلسطيني يعزي حزب الله في اغتيال أمينه العام حسن نصر الله

قدّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، التعازي لحزب الله اللبناني في اغتيال أمينه العام حسن نصر الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عباس قدم تعازيه الحارة إلى لبنان حكومة وشعبًا في سقوط ضحايا مدنيين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، واستمرار حرب الإبادة ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي وقت سابق من السبت، أعلن حزب الله اللبناني، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال في بيان، نشره عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «نصر الله انتقل إلى جوار ربه، شهيدًا عظيمًا قائدًا بطلًا مقدامًا شجاعًا حكيمًا مستبصرًا مؤمنًا».

وأشار إلى أن «نصر الله قاد مسيرة حزب الله نحو ثلاثين عامًا»، متعهدًا بـ«مواصلة الجهاد في مواجهة العدو، وإسنادًا لغزة وفلسطين، ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف».