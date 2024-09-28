محافظ الغربية: تحرير 72 محضرا متنوعا خلال سبتمبر الجاري



أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالمساس بغذاء المواطن والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بأسعار السلع أو التهاون بأرواح المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال أي مخالفات بمراكز وقرى المحافظة.

وشدد "الجندي"، في بيان اليوم السبت، على استمرار وتكثيف الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات لمتابعة إحكام الرقابة التموينية على المخابز والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملات التفتيشية التي نفذها الطب البيطري، على المحال والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 72 محضرًا خلال سبتمبر الجاري، حيث تم ضبط ١٩٩.٥ كجم لحوم ما بين بقري وجاموس ذبحت خارج المجازر صالحة ظاهريًا للاستهلاك الآدمي، و٢٠ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٧١ كجم دواجن بدون بيانات صالحة ظاهريًا للاستهلاك الآدمي، ١٨٥.٧٠٠ كجم، دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٤٩.٤٠٠ كجم دواجن اشتباه صلاحيه- سحب عينات.

كما تم ضبط ١٤٣.٥ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٦٤٣.٣٠٠ كجم رأت اللجنة ضرورة سحب عينات من المضبوطات للوقوف على مدى صلاحيتها من عدمه، و٤.٤٠٠ كجم بدون بيانات، صالحة ظاهريا، بجانب ضبط ٢٢٠٣.٧٠٠ كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٧٨٠ كجم أسماك رأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا على مدى صلاحيتها من عدمه.